Prevista la sessione conclusiva su 'Un patto tra generi e generazioni, un’altra idea di futuro' con il commissario Ue Nicolas Schmit

La segretaria Pd Elly Schlein è arrivata al Park Hotel ai Cappuccini, a Gubbio, per partecipare alla seconda giornata dei lavori del seminario organizzato dai deputati dem. Oggi è prevista la sessione conclusiva su ‘Un patto tra generi e generazioni, un’altra idea di futuro’ con il commissario Ue Nicolas Schmit. Sarà poi l’intervento di Schlein a chiudere il ‘conclave’.

Alcuni deputati, impegnati sul territorio, hanno lasciato i lavori. Tra questi Andrea Orlando e i parlamentari liguri convocati in regione per un incontro sulla crisi Piaggio-Aerospace. Ha lasciato Gubbio di buon mattino anche il responsabile esteri Peppe Provenzano, impegnato in una commemorazione nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Emanuele Macaluso.

In Umbria i deputati Pd “fanno squadra” e si confrontano “per costruire l’Europa di domani”. Il ‘conclave’, però, non prevede una fumata bianca. I dem sono riuniti in un convento del XVII secolo trasformato in hotel con sale convegni, centro benessere e spa (“che però è chiusa”, assicurano dallo staff), la riserva sulla sua candidatura. Non è mai stata questa l’idea, anche perché non ci sono i senatori che si riuniranno a marzo a Frascati per una giornata in ricordo di Bruno Astorre. La data cerchiata in rosso potrebbe essere quella del 27 gennaio, quando la segretaria sarà a Cassino per la prima tappa, “simbolica” e scelta nel giorno dell’anniversario del bombardamento nazista, della campagna elettorale per le Europee. A Gubbio, intanto, i deputati si confrontano.

“Forse se lo facesse anche il Governo, di confrontarsi con queste voci, forse farebbe meno fesserie e capirebbe meglio il mondo che abbiamo davanti, il Paese reale”, attacca Chiara Braga. Il pullman dei parlamentari partito da Roma è arrivato all’ex convento nel primo pomeriggio. “Abbiamo cantato ‘Perdere l’amore’ di Massimo Ranieri, una performance niente male”, scherza arrivando Gianni Cuperlo, mentre il collega Federico Fornaro glissa: “Io ho dormito”. Il dj per l’occasione – playlist italiana, assicurano i deputati – è Toni Ricciardi. Nessun duello per gli ultimi posti a sedere, quelli in fondo gettonatissimi durante le gite scolastiche. “Io, lo sapete – scherza Cuperlo – dove mi metti sto”. La sala conferenze ‘Capogrossi’ dell’hotel, in ogni caso, non è da tutto esaurito. Sono una quindicina gli assenti, tra i quali Lorenzo Guerini (che però dovrebbe esserci domani), Paola De Micheli, Chiara Gribaudo, Marco Furfaro, Teto Vaccari (impegnato a Roma con il Giurì d’onore). Dopo due tavole rotonde su ‘Dove va il mondo. Tra guerre e pace, l’Europa di Ventotene’ e ‘La destra al potere: tra propaganda e sogni di egemonia’, i parlamentari hanno cenato con una pasta alle erbe di campo e il vitello all’eugubina.

