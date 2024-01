Al palazzetto 8 mila persone con 2 mila studenti

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è arrivato alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura 2024. Ad attenderlo al palazzetto, 8.000 persone, con 2.000 studenti e 40 scuole provenienti da tutta la Provincia, rappresentate da 2.000 alunni. Ad accogliere il presidente Mattarella, un caloroso applauso, assieme all’Inno di Mameli intonato dall’orchestra Olimpia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella era già stato a Pesaro il 22 agosto 2021, in occasione del concerto finale del Rossini Opera Festival. Per il Capo dello Stato è la quindicesima volta nelle Marche, l’ultima il 30 marzo dello scorso anno ad Osimo, per l’inaugurazione del nuovo centro nazionale della Lega del Filo d’Oro. La cerimonia, che si chiuderà con le parole del Capo dello Stato, sarà scandita da intermezzi musicali, dall’intervento delle istituzioni locali e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Prima di arrivare all’arena, il presidente Mattarella ha visitato il teatro Santi a Bottega di Vallefoglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata