PD e Movimento 5 Stelle contro il ministro, accusato sulla stampa di pressioni sulla Rai dopo l'esibizione della comica

Polemiche e accuse di censura dopo le voci, riportate dal quotidiano La Repubblica, secondo cui il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrebbe chiesto alla Rai di intervenire sul capo struttura Giovanni Anversa per l’imitazione fatta da Virginia Raffaele della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi all’interno del suo programma Colpo di Luna.

Floridia: “Sangiuliano smentisca le pressioni”

Tra coloro che si sono espressi in favore di Raffaele, la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, che ha dichiarato: “Le pressioni da parte dei politici sul servizio pubblico sono intollerabili, tanto più se indirizzate ad attaccare la libertà di satira. Solidarietà a Virginia Raffaele e mi auguro che Sangiuliano smentisca ciò che dicono i giornali”.

M5S: “Sangiuliano si vergogni”

“Ma veramente Gennaro Sangiuliano ha chiesto un intervento sul capo struttura Rai, Giovanni Anversa, per l’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d’orchestra cara alla destra, Beatrice Venezi, come scrive oggi Repubblica? Non gli basta collezionare figuracce quotidiane e guidare una squadra che al ministero della cultura ogni giorno mette in imbarazzo le istituzioni della “nazione” con le performance del suo sottosegretario Vittorio Sgarbi, ma anche del meno noto Gianmarco Mazzi? Ci dica Sangiuliano se davvero ha fatto pressioni sulla Rai per limitare la libertà di satira, una delle poche ancore di salvezza da questo governo che ogni giorno umilia la cultura e l’immagine del nostro Paese all’estero. Se è così dovrebbe come minimo vergognarsi. A Virginia Raffaele, che è un’artista straordinaria e piena di talento, va la nostra vicinanza e l’invito a proseguire a testa alta con il suo show senza preoccuparsi di simili sciocchezze”, hanno invece dichiarato i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato, Antonio Caso e Luca Pirondini.

Pd: “La destra introduce reato di satira?”

“Per il ministro Sangiuliano non va bene neppure farsi una risata? Bisogna essere seri mentre la destra costruisce la sua ‘presunta’ egemonia culturale? Che imbarazzo la richiesta di intervento al capo struttura Rai, Giovanni Anversa – a cui fa riferimento oggi il quotidiano ‘La Repubblica’ – per l’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi. Speriamo venga smentita. O forse la destra di governo ha in mente di introdurre l’ennesimo reato: il reato di satira”, hanno infine detto Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura alla Camera, e Stefano Graziano, capogruppo in commissione vigilanza Rai.

