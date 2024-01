Il ministro della Cultura commenta l'indagine sul sottosegretario per riciclaggio di opere d'arte

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto sulla vicenda di Vittorio Sgarbi, indagato per riciclaggio di opere d’arte rubate, ma non rimosso dalla premier Meloni dall’incarico di sottosegretario alla Cultura. “Certo che le norme si applicano. Ma ci vuole sempre un processo che non fa lei, ma i magistrati”, ha risposto Sangiuliano ai cronisti che gli chiedevano della questione Sgarbi. A chi invece gli chiedeva di rispondere alla leader dem Elly Schlein, che ha definito il governo antimeridionalista in merito all’autonomia differenziata, il ministro ha detto: “Io sono super meridionalista. Vediamo se la Schlein ha letto mai Giustino Fortunato o Benedetto Croce. Ma dubito abbia letto anche Gramsci”.

