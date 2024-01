Il deputato ha annunciato che sul tema è stata presentata un'interrogazione parlamentare

“Quest’anno il calendario dell’esercito fa un altro passo avanti per normalizzare qualcosa che non è normalizzabile, cioè quel ventennio fascista”. Lo ha dichiarato Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano del calendario dell’Esercito che celebra l’Italia prima e dopo l’8 settembre ’43. “Il tutto è ancora più grave quando è una sottosegretaria, che si chiama Rauti, che lo presenta in tutta Italia”, ha quindi continuato l’onorevole, che ha sottolineato: “Ricordiamo a tutti che la patria è una e indivisibile e figlia di questa costituzione antifascista”. Grimaldi ha infine ricordato che è stata già presentata un’interrogazione parlamentare: “Quel calendario dev’essere ritirato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata