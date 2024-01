Un funzionario del Parlamento europeo: "Non esiste in altri paesi"

“Quella di correre per le elezioni europee sapendo fin dall’inizio che non si accetterebbe mai il posto da europarlamentare, come avviene tra leader ed esponenti di governo, premier compreso, “è una pratica tipicamente italiana, che fa parte della tradizione politica italiana, così come candidarsi in più collegi elettorali contemporaneamente. Non credo esista in altri paesi e non ricordo altri casi”. Lo riferisce a LaPresse un alto funzionario del Parlamento europeo, interpellato sulla questione delle candidature dei big politici italiani.

