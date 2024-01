L'opera realizzata dall'artista Cristina Donati Meyer

Un quadro ‘antifascista’, realizzato dall’artista Cristina Donati Meyer, è spuntato oggi in via Giovanni Masera, vicino alla sede di Fratelli d’Italia, a Milano. “Nostalgia canaglia: defascistizziamoci”. L’opera è stata affissa in una stradina di fronte alla sede degli eredi del Msi, Fratelli d’Italia, in corso Buenos Aires, 15″, spiega Donati Meyer in un post su Instagram, corredato dagli hashtag “Cacca Larentia”, “street art” e “Antifascismo sempre”.

