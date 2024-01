L'esponente del Carroccio: "Noi lavoriamo per vincere"

Il vice segretario della lega Andrea Crippa è intervenuto sulla polemica interna alla maggioranza in relazione al terzo mandato e alle candidature dei governatori alle prossime elezioni regionali, in particolare la figura di Christian Solinas in Sardegna, osteggiato da Fratelli d’Italia. “In Sardegna lavoriamo per l’unità. Lavoriamo per vincere, confermando la squadra che ha vinto cinque anni fa. Noi non vogliamo strappare, ma se qualcun altro vuole strappare la responsabilità non è la nostra”, ha dichiarato Crippa fuori da Montecitorio. “Non capisco perché perché Fratelli d’Italia insista con la candidatura del sindaco di Cagliari. Lo fa perché oggi è più forte? Però ripercuotere la forza elettorale sulla scelta del candidato è pericoloso. Poi i cittadini non capiscono. Bisogna scegliere i migliori”, ha aggiunto l’esponente del Carroccio. “Chi ha fatto una fuga in avanti in Sardegna? Fratelli d’Italia, candidando il sindaco di Cagliari. Noi lavoriamo per l’unità cercando di riconfermare chi ha vinto” ha concluso Crippa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata