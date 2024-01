Il post del sottosegretario alla Cultura dopo l'avviso di garanzia

“‘Report‘, ‘Il Fatto’ e i 5 Stelle. Tutti insieme appassionatamente contro di me. Vogliono farmi le scarpe? Eccole!”. Così il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in un post su Facebook in cui pubblica una sua foto in un museo che lo ritrae scalzo con le scarpe accanto ai suoi piedi.

Il post di Sgarbi fa riferimento all’indagine che lo ha travolto dopo che la trasmissione condotta dal giornalista Sigfrido Ranucci si è occupata del caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, scomparso dal castello di Buriasco nel 2013.

