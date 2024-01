La leader dem durante il question time alla Camera sui saluti romani alla commemorazione di domenica scorsa a Roma

La segretaria del Pd, Elly Schlein, replica in maniera dura all’intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera. “A preoccuparci sono le ambiguità di questa destra che torna indietro rispetto a quando riconosceva il fascismo come ‘male assoluto’. Avere un presidente del Senato che prova a legittimare il saluto romano è un insulto a chi ha dato la vita per la democrazia e alla resistenza”, dice Schlein parlando dei fatti di Acca Larentia e dei saluti romani di domenica scorsa.

“Non crediamo all’onorevole Rampelli, non sono cani sciolti ma un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni. E’ imbarazzante il silenzio di Meloni che non riesce a dire una parola di condanna. Noi continueremo a chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste”, conclude la leader dem.

