Il ministro dell'Interno in Aula alla Camera durante il question time su quanto avvenuto il 7 gennaio

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde in Aula alla Camera, durante il question time, alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che dopo quanto avvenuto il 7 gennaio ad Acca Larentia ha chiesto di sciogliere le organizzazioni neofasciste. “Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo – ha detto Piantedosi – che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che Governi, anche sostenuti dalla parte politica degli Onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso”.

