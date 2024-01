Il vicepremier a Rtl 102.5: "Questo stanco dibattito giornalistico ci fu 70 anni fa"

“Chi si dice fascista o comunista nel 2024 mi fa tenerezza, è stato sconfitto dalla storia. Fortunatamente il fascismo e il comunismo non torneranno. Io sono proiettato nel futuro, non nel passato, e spero che anche la politica italiana la smetta di guardare al passato“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della polemica politica in merito ai saluti romani durante la commemorazione della strage di Acca Larentia a Roma. “Questo perenne e stanco dibattito giornalistico ci fu 70 anni fa, anche basta“, aggiunge Salvini.

