Le parole del capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle in merito al reato di apologia di fascismo

Ha scosso il mondo dell’opinione pubblica e quello della politica quanto successo durante la commemorazione della strage di Acca Larentia, a Roma, in cui centinaia di persone hanno fatto il saluto romano. “La Russa se ne faccia una regione. Il suo revisionismo storico è un fatto personale che non deve interessare il Paese”, ha detto Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, in merito alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui l’apologia del fascismo non è sempre un reato applicabile. Infine il parlamentare ha parlato del confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, dal quale Giuseppe Conte sembrerebbe essere stato escluso. “Meloni ha paura del confronto con Conte e ha meno paura del confronto con Schlein”, ha aggiunto Silvestri.

