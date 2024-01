Il sottosegretario atteso per la deposizione su quanto accaduto la notte di Capodanno a Rosazza

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è arrivato in Procura a Biella dove è atteso per la deposizione sulla vicenda che vede indagato il deputato di FdI Emanuele Pozzolo per lesioni personali aggravate dall’uso delle armi dopo il colpo di pistola partito durante il veglione di Capodanno nei locali della Pro loco a Rosazza, in provincia di Biella. Delmastro è entrato nel Palazzo di Giustizia a bordo di un’auto: viene sentito come testimone di quanto accaduto.

