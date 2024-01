Ricorre oggi la Giornata della bandiera. Meloni: "Conserva e custodisce nostra storia e nostre radici "

Il presidente Mattarella ha parlato oggi del Tricolore in occasione della Giornata nazionale della bandiera. “Ricorre oggi il 227° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d’Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria” ha dichiarato il Capo dello Stato. “La Costituzione afferma, con l’articolo 12, il Tricolore come Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese. In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell’uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Del Tricolore, patrimonio di storia e cultura, andiamo, giustamente orgogliosi. In esso si riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell’impegno di rendere vivi i valori della Costituzione. Viva il Tricolore, viva la Repubblica” ha continuato Mattarella nel giorno in cui si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale della Bandiera.

“Nella Giornata Nazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna. Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana. Viva l’Italia”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno in cui si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale della Bandiera.

