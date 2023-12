Videomessaggio di auguri della premier inviato ai contingenti italiani impegnati all'estero

“Sono qui per augurare a noi, a voi e all’Italia intera un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra nazione“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio di auguri inviato dal Comando di vertice dell’area operativa interforze ai contingenti dei militari italiani impegnati all’estero. Diciotto i teatri operativi collegati: Iraq, Libano, Libia (Tripoli), Gibuti, Niger, Kuwait, Egitto (nave Vulcano), Kosovo (KFOR e MSU), Lettonia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Gerusalemme , Mar Baltico (collegamento con la base navale dove è presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto). Sul territorio nazionale: Strade Sicure, Napoli, Difesa Aerea, Istrana.

