La proposta è passata a maggioranza con i voti del centrodestra più Italia viva e il no delle altre opposizioni

Per la giunta per le elezioni e delle immunità l’incarico di Maurizio Gasparri nella società Cyberealm è compatibile con il ruolo di senatore. La proposta, secondo quando si apprende, è passata a maggioranza, con i voti del centrodestra più Italia viva e il no delle altre opposizioni. La decisione non passerà dall’Aula.

