Ora il voto in Giunta per le elezioni e l'immunità

Per il ‘Comitato cariche’ interno alla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama, l’incarico del senatore Maurizio Gasparri nella società Cyberealm è compatibile col mandato parlamentare. Lo si apprende al termine della riunione del comitato, che sottoporrà ora la proposta al voto della Giunta per le elezioni e le immunità.

