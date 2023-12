La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra: "Non capisco i fermi"

La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti si è presentata al blocco stradale organizzato dagli esponenti di Ultima Generazione in Via del Corso, a Roma, dopo che era stato impedito l’accesso di fronte a Palazzo Chigi. “Io sono qui perché questi ragazzi stanno manifestando per chiedere di trovare una soluzione alla crisi climatica che è fatto reale, concreto e molto pericoloso per l’umanità intera”, ha detto Piccolotti. “Negli anni passati non è mai avvenuto che il blocco stradale diventasse causa di arresti e non capiamo perché c’è questa violenza nella repressione”, ha affermato poi in merito all’intervento delle forze dell’ordine. “Non sopportiamo di avere un governo di negazionisti”, ha aggiunto Piccolotti.

