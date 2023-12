La segretaria dem: "Il mio avversario è il governo di Giorgia Meloni"

“Quella sul salario minimo è stata una bella pagina di unità pur partendo da quattro proposte differenti. Credo si possa fare su altre cose come il contrasto alla violenza di genere. Continuo a pensare sia la strada giusta e quella che ci chiedono elettori ed elettrici. Parlo per ma non credo sia un tema solo mio. Non penso che ci siano forze all’opposizione che possano farcela da sole. È vero che abbiamo le nostre differenze, ci mancherebbe altro, altrimenti saremmo un partito unico, ma intanto uniamo le forze sulle cose su cui già la pensiamo allo stesso modo. Invece di fare quattro puntate della stessa battaglia ne facciamo una sola” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in conferenza stampa in risposta alla domanda di un cronista sulle parole di Giuseppe Conte rispetto al ruolo del federato e delle opposizioni. “Dobbiamo riuscire a unire maggiormente le forze, per me questo è chiaro. Il mio avversario è il governo di Giorgia Meloni. Da me non sentirete polemiche contro le altre forze di opposizione” ha aggiunto la leader dem.

