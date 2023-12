In Aula 88 sì,63 no e 1 astenuto

L’Aula del Senato ha dato il via libera con 88 sì, 63 no e un astenuto, al disegno di legge sul Made in Italy. Il provvedimento prevede misure per la valorizzazione, la promozione e la tutela delle produzioni originali italiane. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera, diventerà pertanto legge.

