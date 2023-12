Il ministro dell'Agricoltura: "Basta dire che siamo isolati in Europa"

A margine dell’assemblea elettiva di Coldiretti, a Roma, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è intervenuto di nuovo sul tema della carne coltivata. “Da quando si è detto che l’Italia avrebbe avuto problemi con lo stop alla carne coltivata, abbiamo avuto due eventi. All’Assemblea Nazionale francese è stata presentata una proposta di legge per vietarla rifacendosi, nella relazione introduttiva, alla legge italiana. Inoltre nell’ultima riunione di Agri-fish di dicembre il mio omologo austriaco ha convocato una riunione per coordinare un documento sullo stesso tema. L’Italia è avanguardia”, ha spiegato Lollobrigida. “È esattamente il contrario di ciò che si racconta. Dobbiamo uscire da questa narrazione stramba secondo cui siamo ospiti in Europa e ci facciamo dire cosa dobbiamo fare la mattina”, ha aggiunto il ministro.

