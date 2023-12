Il ministro dopo la condanna all'ergastolo per i genitori della 18enne di Novellara

Condannati all’ergastolo i genitori di Saman Abbas per il suo omicidio. “Niente e nessuno ci restituirà Saman: abbiamo il dovere di non dimenticarla e di combattere, ogni giorno, la violenza sulle donne e il fanatismo islamista”. Così su X il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, commenta la sentenza della Corte di Assise di Reggio Emilia per il caso di Saman Abbas, con la condanna all’ergastolo per i genitori e a 14 anni per lo zio, mentre sono stati assolti i cugini della 18enne di origini pachistane residente a Novellara (Reggio Emilia) trovata morta l’anno scorso.

Niente e nessuno ci restituirà Saman: abbiamo il dovere di non dimenticarla e di combattere, ogni giorno, la violenza sulle donne e il fanatismo islamista. pic.twitter.com/XTm6cqRje5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 19, 2023

