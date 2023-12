È quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri diramato da Palazzo Chigi

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento all’avvocato Gabriele Fava dell’incarico di Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps; su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, l’avvio della procedura per il conferimento al professor Fabrizio D’Ascenzo dell’incarico di Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro – INAIL. È quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri diramato da Palazzo Chigi.

