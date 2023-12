Il leader M5S: "Da premier bugie a Parlamento e cittadini, fatto grave"

Giuseppe Conte va all’attacco della premier dopo il dibattito sul Mes e le accuse della leader del governo ai pentastellati. “Giorgia Meloni si è presentata in Parlamento in un’occasione solenne come è stata quella delle comunicazioni in vista del vertice europeo dicendo sul Mes un cumulo di falsità impressionante, è un presidente del Consiglio che disonora la massima istituzione di governo”, ha affermato in conferezna stampa alla Camera. “Dopo questa sequela impressionante di menzogna ho appena consegnato al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, una richiesta di istituire un Giurì d’onore per la commissione speciale deputata ad accertare in questo caso le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, la dolosa condotta di Giorgia Meloni”, ha aggiunto. Il leader del MoVimento 5 Stelle ha poi sottolineato di avere “avvisato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della nostra iniziativa”.

“E’ successo un fatto molto grave, Giorgia Meloni ha scelto deliberatamente di mentire al Parlamento e a tutti i cittadini. Ha sostenuto che il mio governo ha dato l’ok alla riforma del Mes a gennaio del 2021 senza un mandato parlamentare, col favore delle tenebre, e addirittura lo ha fatto quando ormai si era dimesso. Meloni ha mentito consapevole, al contrario di quello che ha affermato tutto è stato fatto alla luce del sole con un ampio dibattito, con pieno coinvolgimento del Parlamento”, ha sottolineato inoltre Conte.

