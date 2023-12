L'ex premier a margine del Forum Europa organizzato dai dem a Roma

“Ogni momento ha il suo federatore e io credo che” Elly Schlein “lo possa benissimo essere. Il problema è di farsi federare”. Così l’ex premier Romano Prodi a margine del Forum Europa organizzato dal Pd. “Questa assemblea ha dato delle linee di equilibrio. Ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. È chiaro che a questo punto il Pd dovrà presentarsi alle Europee con una squadra che rappresenti non la struttura interna e che non usi le candidature come premio di consolazione, che pure è legittimo, ma come la costruzione di una classe dirigente che adagio adagio diventi leader nell’ambito europeo”, ha aggiunto Prodi.

