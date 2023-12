La premier lo ha definito "un leader conservatore e un mio amico personale"

“Buon pomeriggio, ben tornati ad Atreju. Nella mia veste di presentatore ad Atreju – cosa che ho fatto tante volte – voglio ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto questa mattina”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della kermesse di Fratelli d’Italia. Meloni ha ringraziato in particolare “quella persona straordinariamente libera che è Edi Rama; Elon Musk per la sua presenza alla manifestazione e il primo ministro di una grande nazione europe, un leader conservatore e un mio amico personale” Rishi Sunak. “Ci siamo trovati sulle materie fondamentali di questo tempo, abbiamo costruito un rapporto su immigrazione, intelligenza artificiale e famiglia che sta dando i suoi frutti”, ha detto Meloni prima di accogliere in inglese, con un “Welcome” Sunak.

