Il ministro degli Esteri a Bruxelles: "Sul Patto di Stabilità non siamo contrari ma serve equilibrio"

La sospensione della Corte costituzionale albanese sull’accordo Italia-Albania “è una questione di tipo giuridico che credo si risolverà in tempi abbastanza rapidi. Non tocca a noi giudicare le decisioni di una corte di un paese candidato a far parte dell’Ue ma non sono preoccupato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa al vertice del Ppe in occasione del Consiglio europeo a Bruxelles.

Sul Patto di Stabilità “noi non siamo pregiudizialmente contro ma vogliamo che ci sia equilibrio. Credo che si debba trovare un compromesso equo che non penalizzi l’Italia, e neanche la Francia, che ha una visione molto simile alla nostra. Dobbiamo avere degli obiettivi realizzabili perché se si pongono gli obiettivi irrealizzabili, significa prendersi gioco dei cittadini ma anche dell’Europa” ha spiegato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa al vertice del Ppe in occasione del Consiglio europeo a Bruxelles.

Ue, Tajani: “Draghi può fare tutto, ma prematuro indicarlo”

“Credo che non si debba tirare Draghi per la giacca. Draghi è un personaggio di grande spessore, è stato un eccellente presidente della Bce, è stato presidente del consiglio sostenuto anche dal mio partito. Draghi può fare qualsiasi cosa ma mi pare prematuro indicarlo e metterlo in contrasto con altri. Conoscendo Draghi no credo che voglia entrare a gamba tesa in una competizione. Mi sembra più una boutade, idee e indiscrezioni. L’Italia farà le sue scelte e indicherà il proprio commissario”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa al vertice del Ppe in occasione del Consiglio europeo a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di Draghi come presidente della Commissione europea.

Bce, Tajani: “Sarebbe scelta di buon senso abbassare tassi”

“Vedremo cosa farà oggi la Banca centrale europea. Certo una riduzione dei tassi agevolerebbe tutto il rientro che riguarda gli interessi che si pagano sul debito. Sarebbe una scelta di buon senso quella di abbassare il tasso di interesse. La Federal Reserve non lo ha abbassato ma annunciato che nel prossimo anno abbasserà i tassi”. Le parole il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa al vertice del Ppe in occasione del Consiglio europeo a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata