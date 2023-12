Il vicepremier: "Siamo sempre stati coesi su tutte le questioni"

Quello del Mes “non è un tema divisivo” per la maggioranza che “è sempre stata coesa in Parlamento su tutte le questioni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando all’Assemblea di Confagricoltura. Secondo Tajani, prima “c’è da risolvere la questione del Patto di Stabilità“, poi “affronterà la questione del Mes, che è parte dell’Unione bancaria, quindi bisogna porre sul tavolo anche la questione dell’unione bancaria”. Poi quella “dell’armonizzazione fiscale e della web tax”. Forza Italia, ha spiegato, “ha riserve sul regolamento del Mes che non pone nessun organismo di controllo sulla gestione dello strumento finanziario. E questo secondo me è molto poco europeo”.

