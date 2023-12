Il ministro della Difesa sentito come persona informata sui fatti per quanto dichiarato in un'intervista del 26 novembre al Corriere della Sera

Il ministro della Giustizia Guido Crosetto è stato ascoltato dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, in merito alle dichiarazioni rilasciate lo scorso 26 novembre, in un’ intervista sul Corriere della Sera, sui rapporti tra magistrati e politici del governo. Il ministro è stato ascoltato, come persona informata sui fatti. È stato aperto un fascicolo, iscritto a modello 45, senza ipotesi di reato. L’incontro con il procuratore Lo Voi si è tenuto a piazzale Clodio.

