La ministra del Lavoro sulla proposta delle opposizioni dopo il richiamo fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“Il Governo non fa percorso di bocciatura della proposta delle opposizioni” sul salario minimo, “ma individua un percorso diverso. Per noi è una questione di salario dignitoso che non sia solo rappresentato in definizione di un numero ma che guardi alla dignità della contrattazione collettiva e agli strumenti da mettere in campo dei livelli di copertura delle tutele complessive da dare ai lavoratori”. Così la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone rispondendo, al Quirinale, ai giornalisti che le chiedevano della proposta sul salario minimo delle opposizioni dopo il richiamo fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui salari bassi.

“Io credo che le osservazioni fatte oggi siano importanti da un lato sul fronte della sicurezza sul lavoro, da promuovere in ogni ambito. E dall’altro sull’importanza di garantire un lavoro dignitoso, l’importante è guardare al lavoro nella sua accezione piu ampia e guardare al tema della retribuzione come retribuzione sufficiente per un’esistenza dignitosa. Il richiamo ai valori costituzionali ha questo significato”, ha aggiunto.

