“Abbiamo bisogno di una soluzione sostenibile alla situazione migratoria. Negli ultimi 10 anni si stima che siano stati oltre 750mila gli arrivi sulle coste siciliane. Esprimo gratitudine per la generosità e la resilienza che avete dimostrato. Sono passati 10 anni dal naufragio di Lampedusa e da allora il cimitero del Mediterraneo ha causato altre morti di donne, uomini e bambini”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parlando all’Università di Palermo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’ateneo. “Bisogna rispondere a coloro che cercano protezione e contro le reti criminali – prosegue -, il Parlamento europeo farà tutto il possibile per raggiungere un accordo entro la fine di questa legislatura“.

Ue, Metsola: “Lottiamo per giustizia, libertà e stato di diritto”

“Perché abbiamo sostenuto l’Ucraina con tutte le nostre forze? Perché abbiamo inviato aiuti umanitari, militari e finanziari e perché continuiamo a farlo? Perché il Parlamento europeo è stata la prima istituzione dell’Ue a legittimare il percorso europeo dell’Ucraina e a chiedere che le venisse riconosciuto lo status di candidato all’Ue? Perché ci siamo uniti per adottare diversi pacchetti di sanzioni contro la Russia, lottando allo stesso tempo contro le ondate di disinformazione e di paura del Cremlino? Perché per l’Europa questo è ciò che abbiamo promesso per generazioni: che siamo a favore della giustizia, della libertà, dello Stato di diritto. Anche quando è difficile farlo. Anzi, soprattutto quando lo è”, ha aggiunto Metsola.

Caso Cecchettin, Metsola: “Ricordiamo Giulia, dobbiamo fare di più”

“In questo momento non posso fare a meno di pensare a Giulia, una studentessa, una donna brillante, la cui vita è stata stroncata nel peggiore dei modi. Nessuna parola di conforto potrà riportarla indietro, dobbiamo fare di più. Vi invito tutti a ricordarla con un momento di rumore con un applauso forte”, ha poi affermato Metsola, invitando il pubblico presente ad applaudire forte in ricordo di Giulia Cecchettin.

