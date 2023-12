La parole del presidente della Repubblica in concomitanza con i funerali della 22enne a Padova

“Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, questo va ribadito con forza nel momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione del centenario dell’istituzione della ‘Stella al Merito del Lavoro’.

