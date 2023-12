Migliaia di persone attese a Padova per il funerale della 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni, vittima di femminicidio, uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Migliaia di persone attese alla basilica di Santa Giustina a Padova per il suo funerale.

Le esequie cominceranno alle 11 e saranno officiate dal vescovo di Padova, Claudia Cipolla. Alle 14, un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale di Saonara, in provincia di Padova, per un saluto da parte della comunità. Dopo le esequie, Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, morta a 51 anni a ottobre dello scorso anno per malattia. La capienza della chiesa sarà ridotta a 1.200 posti, all’esterno e in Prato della Valle sono stati allestiti dal Comune due maxischermo per dare a tutti la possibilità di seguire la cerimonia.

Su sagrato basilica corona Presidente Repubblica

Ultimi preparativi a Padova intorno alla Basilica di Santa Giustina per i funerali di Giulia Cecchettin. Sul sagrato della basilica di Padova la gigantografia di Giulia che è stata spostata dal comune di Vigonovo e una corona di fiori del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nordio ai funerali di Giulia

Secondo quanto apprende LaPresse il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, partecipa ai funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie alle 11 nella basilica di Santa Giustina officiate dal vescovo di Padova, Claudia Cipolla.

In basilica 40 familiari stretti

Sono 40 i familiari stretti e 360 gli amici e conoscenti di Giulia Cecchettin che possono accedere alla Basilica di Padova per la celebrazione dei funerali della giovane uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Alle esequie presiedute dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla sono presenti anche 30 membri dei consigli pastorali di Vigonovo e Saonara e i compagni di classe di Davide, il fratello minore di Giulia, la classe 4C dell’Istituto Fermi. Ci sono 20 studenti, 8 professori, il preside e i 2 vicepresidi. La Basilica di Santa Giustina è stata scelta per la grande capienza e oltre al corpo della prima martire cristiana padovana – Giustina – e al corpo dell’evangelista san Luca, custodisce anche il corpo di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, conosciuta come la prima donna laureata al mondo.

Imponenti misure sicurezza

È iniziato alle 8.30 l’ingresso delle persone accreditate al varco di polizia per i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. I funerali alle 11 officiati dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Imponenti le misure di sicurezza: oltre 200 persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio.

Legale sorella: “Giulia raggiungi la tua adorata mamma”

“Ed ora vola Giulia, vai in alto, vai oltre. Oltre il nero della morte, oltre il rosso del sangue, oltre il bianco del gelo. Oltre l’ oppressione, oltre la miseria, oltre gli uomini. Sei diventata una farfalla, libera e colorata, come quella di Penelope”. Lo scrive sui social Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e legale di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Senza catene raggiungi la tua adorata mamma in quello spazio nuovo, azzurro e confortante, dove finalmente nessuno potrà più toccarti. Buon volo anima pura e se puoi perdonaci. Nel cuore”.

Zaia: “Veneto oggi dia segnale forte e corale”

“Oggi, nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo – e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché – continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, pubblicando una foto della giovane con la scritta ‘Addio, Giulia’. Per Zaia, “serve un segnale forte, anche dal punto di vista simbolico: indossiamo tutti un nastrino rosso, ed esponiamo fiocchi rossi alle porte e alle finestre. Chiedo anche alle attività economiche di osservare, durante le esequie alle ore 11, un momento di pausa nelle attività. L’auspicio è che da questa tragedia nasca un movimento che con voce alta, corale, forte, esprima ogni giorno al mondo un messaggio contro la violenza sulle donne“.

Lutto regionale e bandiere a mezz’asta in Veneto

Questa mattina, giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, sono state poste a mezz’asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto, in ossequio alla giornata di lutto regionale, decretata dal Presidente Luca Zaia, in coordinamento con le Prefetture del Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso

