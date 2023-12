Il leader di Italia Viva all'Assemblea nazionale del partito organizzata a Roma

“Meloni faccia la riforma della Giustizia, quello che non è credibile sono gli slogan e la mancanza di riforme. Vale per la giustizia, l’economia le famiglie stanno peggio ma nessuno abbassa le tasse, si aumenta anzi l’Iva per i pannolini. Faccia la riforma e noi la votiamo”. Lo ha detto il leader di IV Matteo Renzi a margine della Assemblea nazionale a Roma che si sta tenendo questa mattina al cinema Adriano in piazza Cavour. “Crosetto? E’ persona seria, se ha detto quelle cose ha i suoi motivi ma credo che la strada scelta non è quella migliore e credo che Meloni nasconda qualcosa che non ci dice” ha aggiunto l’ex premier.

