La località sciistica si chiamerà Le Breuil

“Cervinia cambia nome in Le Breuil e io non ne capisco il motivo. La nota località sciistica è riconosciuta in Italia e nel mondo come tale e un così drastico cambiamento non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine di tutta la Valle D’Aosta. Ripensateci!“. Lo dice in un video pubblicato su X la ministra del Turismo Daniela Santanchè nel quale afferma di “volersi confrontare” con i followers “perché da qualche giorno non riesco a capire cosa succede nella testa di alcuni”. “Ma siete matti? Sapete quanto tempo ci vuole a costruire una brand reputation?”, conclude. La questione sta facendo discutere a vari livelli. I residenti sono in rivolta, ma anche i turisti affezionati alla località sciistica, sono contro il cambiamento.

