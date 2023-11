L’ex presidente dell’INPS sulle pensioni: "Ci sarebbe bisogno di una riforma più ampia"

“Il mio libro in una frase dice che c’è bisogno di lavoro per avere pensioni buone. Quindi la pensione dipende dal lavoro”. Descrive così Pasquale Tridico il suo ultimo libro “Il lavoro di oggi, la pensione di domani. Perché il futuro del paese passa dall’Inps”, scritto in collaborazione con il giornalista Enrico Marro. Per la presentazione presso il locale Obicà di Roma l’ex presidente dell’INPS ha scelto di dialogare insieme al sottosegretario al ministero del lavoro Claudio Durigon, che ha raccontato così il suo rapporto con Tridico: “Ho avuto un confronto molto leale e sincero con il presidente”, sottolineando come “in alcuni casi abbiamo avuto, nel primo periodo, visioni uguali”.

L’economista ha poi espresso la sua opinione in merito a una riforma delle pensioni: “Ci sarebbe bisogno di una riforma più ampia, che tenga conto delle difficoltà che oggi ci sono nel mondo del lavoro soprattutto per quanto riguarda i giovani”, concludendo quindi che “bisogna tener conto anche che ci sono lavori più gravosi di altri. Quindi porre quote uguali per tutti è iniquo”. Interrogato sullo stesso tema, invece, il senatore leghista ha affermato: “Noi come governo chiediamo la quota 41 contributiva, che sicuramente ha nella sua chiave la famosa sostenibilità”.

