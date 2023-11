Il sottosegretario parla dopo il rinvio a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio: "Pronto a dimostrare la mia innocenza"

Dopo la notizia del suo rinvio a giudizio il sottosegretario Andrea Delmastro ha parlato a Stasera Italia, su Rete 4. “Sono pronto a dimostrare la mia innocenza, non mi aspettavo il rinvio a giudizio, come non se lo aspettavano più volte il pubblici misteri” che hanno chiesto l’archiviazione”, ha detto l’esponente di Fdi. “Andrò a giudizio serenamente con questa anomalia per cui un imputato giocherà in squadra con i pubblici ministeri”.

“Non ho dato le carte a Donzelli, lui mi ha fatto una domanda e ho risposto. Avrei risposto alle domande di qualunque altro deputato, non potendomi trincerare dietro una segretezza che non c’era, perché solo la legge stabilisce la segretezza”, ha aggiunto Delmastro che dovrà rispondere, davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio, di rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis che per mesi protestò con lo sciopero della fame.

