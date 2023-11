Il leader di Italia Viva favorevole alla norma sui test psicoattitudinali toghe

Nuovo attaccao del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al governo Meloni. “La premier fa la vittima ma non fa le riforme”, dichiara l’ex premier nella sua enews. “Diciamoci la verità con un briciolo di amarezza: il Governo Meloni sta buttando la palla in tribuna”, scrive Renzi che poi aggiunge: “Crosetto non è uno che parla a vanvera: se ha deciso di intervenire, saprà delle cose che non sono note fuori dagli addetti ai lavori. Ma il punto debole di Crosetto è che lanciare allarmi è inutile se il Governo di cui fa parte non ha il coraggio di andare avanti sulla riforma della giustizia – aggiunge – Chi ha bloccato il disegno di Nordio? Di cosa ha paura Giorgia Meloni?”.

Sì a norma su test psicoattitudinali toghe

“Ieri hanno passato la giornata discutendo di pagelline per i PM e di test psicoattitudinali. Sono in linea di principio d’accordo sul fare una norma sui test psicoattitudinali per i magistrati. Ma vedendo il nervosismo che serpeggia in queste ore nei palazzi del potere penso che questi test siano utili non solo per i magistrati”, continua Matteo Renzi.

Ieri il Ministro Crosetto ha posto il tema del rapporto tra magistratura e politica.

Ho già risposto sottolineando l’incoerenza di Giorgia Meloni che fa la vittima sui media ma blocca la riforma della giustizia in Parlamento.

Frecciarossa: “Se lo avessi fatto io FdI come avrebbe reagito?”

“Qualcuno mi ha chiesto di non insistere sulla vicenda Lollobrigida, dicendo che scendere dal treno è tutto sommato un peccato veniale. Io credo che il problema sia la concezione proprietaria delle istituzioni che un gesto del genere tradisce. Ma senza fare troppi discorsi: se a fare una cosa del genere fossi stato io, potete immaginare come avrebbero reagito i giornali della destra e i dirigenti di Fratelli d’Italia?“, ha commentato Renzi.

