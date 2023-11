Il leader M5S: "Violenza sulle donne? Meloni aumenti reddito di libertà a 1.200 euro"

“Sulle riforme costituzionali sarà una battaglia contro questo progetto sconclusionato, invotabile. Speriamo che non ci sia un arroccamento da parte del governo e della maggioranza, perchè una riforma costituzionale a colpi di maggioranza sarebbe una deriva pericolosa per il Paese”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, arrivando al Congresso di Sinistra Italiana, in corso a Perugia, in risposta all’appello del segretario Fratoianni a una piazza comune delle opposizioni. “Giorgia Meloni da un lato quando viene in Parlamento sembra un leader di opposizione per la modalità con cui parla, attacca, sfondera una arroganza che ci ricordiamo quando faceva il tribuno dell’opposizione, dall’altro ha cambiato posizione: ormai è la più coccolata dai falchi dell’austerity di Bruxelles” ed “è venuta in parlamento e si vanta delle agenzie di rating“, ha aggiunto Conte.

Violenza donne, Conte a Meloni: “Aumenti reddito di libertà a 1.200 euro “

“L’obiettivo è che tutti i giorni sia il 25 novembre. Abbiamo avviato un percorso, dobbiamo rafforzarlo soprattutto sul piano della prevenzione. Il dibattito di questi giorni, pur con varietà di accenti, sta affrontando questo tema. È un problema di modelli culturali, noi abbiamo proposto una progetto normativo concentrato sull’educazione affettiva nelle scuole e sostengo fisso. Dobbiamo concentrare le forze e intervenire dove spesso le violenze vengono subite per ragioni di soggezione economica. Per questo dobbiamo incrementare il reddito di libertà, c’è un nostro emendamento che vuole portarlo a 1.200 euro“, ha poi affermato Conte.

C.sinistra, Conte: “Lavorare contro Autonomia e presa in giro Ponte Stretto”

“Dobbiamo lavorare insieme per contrastare il progetto di Autonomia differenziata, che aumenterà le disuguaglianze territoriali, farà correre le regioni che già corrono e lascerà indietro quelle che stentano”, ha aggiunto Conte. “E’ folle in questa prospettiva pensare di ‘accontentare’ il Paese che corre meno con uno specchietto per le allodole, quasi 12 miliardi per una sola infrastruttura, il Ponte sullo Stretto. Non possiamo permettere di prendere in giro il Paese”.

C.sinistra, Conte: “Unità obiettivo, ma percorso serio no accozzaglia”

“Il dialogo c’è sempre, Nicola e gli altri amici mi hanno sempre trovato disponibile al dialogo. L’unità deve essere un obiettivo, il metodo per arrivarci è un percorso serio, rigoroso, di confronto su temi e progetti. Se no, non riusciamo a costruire una proposta credibile per il Paese e una vera alternativa al governo”, ha aggiunto Conte. L’alternativa, ha sottolineato il leader pentastellato, “richiede fatica e impegno, altrimenti ci troviamo come loro, che costruiscono una accozzaglia elettorale, che può essere vincente ma poi sono divisi su tutto e il Paese va a rotoli”.

