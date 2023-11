Palazzo Lascaris aderisce alla campagna di SOS donna ospitando la mostra 'Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più…'

Il Consiglio regionale del Piemonte si mobilita in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Palazzo Lascaris aderisce alla campagna di SOS donna ospitando la mostra ‘Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più…’. Nel giorno della riunione dell’assemblea piemontese, i consiglieri hanno esposto il cartello con l’hashtag ‘NONCREDERCI!’ e lasciato le loro riflessioni sulle lenzuola dismesse dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, usate nella campagna come ‘grande registro delle firme’. “Come consiglio regionale siamo sempre attenti con la Consulta delle donne con le varie manifestazioni che si tengono durante tutto l’anno per sensibilizzare e aiutare chi ha bisogno”, sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia. Tra le altre iniziative e sostenute dal Consiglio regionale attraverso la Consulta regionale femminile, presieduta da Ornella Toselli, la Biennale Internazionale di Sugar Art 2023. Dal 23 al 27 novembre, all’Accademia Albertina di Belle Arti, la seconda edizione espone 80 opere e prevede uno speciale dedicato a sensibilizzare il pubblico sul tema. Al Teatro Comunale Dino Crocco di Ovada il 25 novembre va in scena lo spettacolo Storie di Donna – Tributo a Roberta Alloiso a cura dell’associazione Teatro Italiano del Disagio. Fino al 9 dicembre è inoltre attiva la campagna di sensibilizzazione, promossa sui social dal Consiglio regionale, ‘Ci metto la faccia 2023’. A cura dell’associazione MONDOdiDONNa, coinvolge le forze dell’ordine ed è realizzata attraverso manifesti esposti in luoghi di grande passaggio a Cuneo e a Mondovì.

