La premier: "Su lavoro invertito trend, dati occupazione lasciano ben sperare"

“Ringrazio per il lavoro che tutti i gruppi parlamentari hanno fatto in sede di approvazione delle norme di contrasto alla violenza contro le donne. Dimostra al di là delle tante polemiche che ci accompagnano che esiste un terreno sul quale siamo in grado di lavorare insieme e voglio dire che su questo terreno, in particolar modo, saremo sempre a disposizione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in apertura del premier time al Senato.

Lavoro, Meloni: “Invertito trend, dati occupazione lasciano ben sperare”

“I risultati” in termini di occupazione “che sono stati ottenuti lasciano ben sperare”, con “una serie di record” registrati “da ottobre 2022 ad oggi”: “record del tasso di occupazione, di occupati e occupati permanenti, oltre mezzo milione di lavoratori in più, di cui 443mila stabili, record di occupazione femminili, in termini assoluti e di tasso di occupazione”, ha poi detto Meloni rispondendo a una interrogazione presentata dai centristi su occupazione femminile e natalità. Meloni ha sottolineato che “la crescita dell’occupazione e la riduzione dei divari hanno rappresentato fin dall’inizio del nostro lavoro una priorità. Il governo è intervenuto da subito con misure di stimolo dell’occupazione e i risultati che abbiamo ottenuto ci stanno dando ragione“.

Lavoro, Meloni: “Fiera di dati su occupazione donne”

“Sono consapevole che c’è ancora molto da fare per far sì che il mercato del lavoro italiano prosegua questa sua tendenza positiva” ma “i dati e in particolare i dati sull’occupazione femminile sono quelli che mi rendono più fiera in questo primo anno di governo”, ha aggiunto Meloni.

Lavoro, Meloni: “Interventi governo per occupazione e più soldi in busta paga”

“Con l’attuale governo è cambiata l’impostazione che guida gli interventi in tema di lavoro, che sono volti a incentivare l’occupazione e garantire più soldi in busta paga, soprattutto attraverso il taglio del cuneo contributivo e l’attenzione sul tema dei rinnovi contrattuali”, ha poi sottolineato Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata