Il vicepremier: "Non stava andando in vacanza con la famiglia ma a svolgere il suo lavoro"

“Mi pare che le Ferrovie e il ministro Lollobrigida abbiano chiarito la vicenda. Ferrovie ha detto che non c’è nessun abuso. Il ministro Lollobrigida ha detto la stessa cosa. Per me non c’è da far dimettere nessuno”. Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro Lollobrigida, “colpevole” di aver fatto fermare un treno in ritardo per raggiungere in tempo Caivano, dove era atteso per l’inaugurazione di un parco pubblico. “Il ministro non stava andando in vacanza con la famiglia. Stava andando a Caivano”, ha poi aggiunto Tajani, che ha chiarito: “Il privilegio c’è quando si tratta di una vicenda personale. Il ministro stava andando a svolgere il suo lavoro istituzionale”.

