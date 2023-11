Il presidente del M5S: "La coperta non è corta, c’è per tenere al calduccio le banche"

Quella del governo è una “manovra lacrime e sangue che schiaccerà il paese. Meloni ci sta portando al vicolo cieco della crescita zero. E mi spiace per i cittadini che hanno creduto in lei e sono stati raggirati. A palazzo Chigi c’è un avatar, la controfigura della Meloni”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione presso la Sala Capitolare del Senato degli emendamenti del Movimento alla legge di bilancio.

“Abbiamo un governo oggi preda di lobby specifiche e ristrette, a partire da quelle della sanità, dell’industria bellica, delle banche. La coperta non è corta, c’è per tenere al calduccio le banche” aggiunge il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione presso la Sala Capitolare del Senato degli emendamenti del Movimento alla legge di bilancio.

“Facciamo un appello e monito a Meloni: fermi i tagli a sanità e pensioni di medici, infermieri e insegnanti, faccia una retromarcia e ci ringrazierà perché questi tagli non possono passare in manovra” sottolinea il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione presso la Sala Capitolare del Senato degli emendamenti del Movimento alla legge di bilancio.

