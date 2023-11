Il ministro degli Esteri: "Ci sono realtà dove non c'è la giusta considerazione del ruolo della donna"

“Saranno tempi brevi quelli per permettere l’estradizione dalla Germania all’Italia. Ci sono solo le pratiche da sbrigare perché Filippo ha accettato di essere trasferito in Italia senza opporre alcuna resistenza di tipo giuridico”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all’estradizione di Filippo Turetta, arrestato in Germania per l’omicidio della sua ex ragazza, Giulia Cecchettin. Al vicepremier è stato poi chiesto se la nostra società fosse o meno patriarcale. “Non so se la nostra società sia patriarcale o meno. Ci sono delle realtà dove purtroppo non c’è la giusta considerazione del ruolo della donna. Come se la donna fosse un essere di serie B”, aggiungendo che “nelle famiglie è giusto che il padre e la madre abbiano ruolo paritario: il padre deve fare il padre, la madre deve fare la madre. Per quanto mi riguarda quello che conta è l’unità della famiglia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata