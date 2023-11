Il vicepremier: "Rivolgo le mie preghiere alla famiglia e agli amici della ragazza. Il dolore non potrà mai essere lenito"

Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ringraziato gli inquirenti per il lavoro che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania. “Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere“, ha scritto su X il ministro degli Esteri.

