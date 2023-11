“C’è stato un pronunciamento di un’autorità indipendente che segnalava al sindacato che non c’erano i requisiti per come lo sciopero era stato organizzato per uno sciopero generale. Uno sciopero di 24 ore deve avere determinate caratteristiche, non è qualcosa che ho fatto io, non è una norma che ho deciso io. C’è un’autorità indipendente, c’è stata alla fine una decisione del sindacato e il governo sulla vicenda ha un ruolo marginale”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, parlando con o giornalisti a margine della sua visita di Stato a Zagabria.

Sciopero, Meloni: “Lanciato prima di manovra, ma rispetto per chi manifesta”

“Ho grande rispetto per i diritti dei lavoratori e per gli scioperi, ma nel merito posso dire poco perché lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra praticamente in estate, quando io neanche avevo cominciato a pensarla. Quindi non posso dire che nel merito sia dovuto a nostri oggettivi errori, perché era stata lanciata molto prima che noi la scrivessimo”, ha aggiunto la premier.

