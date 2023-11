Così il segretario della Cgil in occasione della partenza della Carovana dei Diritti

In occasione della partenza della Carovana dei Diritti, il viaggio organizzato da Cgil e Flc Cgil contro l’autonomia differenziata, il segretario Maurizio Landini ha annunciato il ricorso contro la precettazione: “Abbiamo deciso, assieme alla Uil. Continuiamo a considerare grave quello che il ministro Salvini ha fatto. Non era mai successo nella storia democratica di questo paese che di fronte a uno sciopero generale il governo precettasse i lavoratori”. “Il governo – ha aggiunto – non ha mai accettato di aprire nessuna trattativa con le organizzazioni sindacali”.

