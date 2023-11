Il leader del Movimento Cinque Stelle fuori da Montecitorio: "Circostanze oscure"

Nuovo scontro tra il Movimento Cinque Stelle e l’esecutivo in merito alla sospensione della vendita di armi allo Stato ebraico. “Ieri, durante il question time con il ministro Tajani, c’è stato un confronto molto acceso in cui abbiamo chiesto al governo di dare un segnale concreto sul cessate il fuoco. Il ministro ci ha risposto parlando di corridoi umanitari ma non ha risposto su questa richiesta concreta”, ha detto Giuseppe Conte fuori da Montecitorio, a Roma. “Sia Tajani che Crosetto hanno dichiarato che, rispetto alla nostra richiesta si disporre la sospensione delle forniture militari a Israele, dal 7 ottobre il governo avrebbe già disposto la sospensione della vendita di armi. Di questa circostanza noi non siamo a conoscenza. Il parlamento non è a conoscenza. Devono chiarire. La circostanza che affermano è molto strana. Chiariscano queste circostanze oscure”, ha aggiunto il leader grillino.

