Il segretario della Uil dopo la riduzione della mobilitazione del 17 novembre a 4 ore

Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, ai microfoni di LaPresse, ha commentato la vicenda della precettazione firmata dal vicepremier Matteo Salvini per quanto riguarda lo sciopero generale organizzato da Cgil e Uil venerdì 17 novembre. “Rispetto all’atto della precettazione, che ha una ricaduta economica e, in alcuni casi, penale, ci sembra una decisione ragionevole. Non possiamo esporre lavoratrici e lavoratori a rischi di questa natura”, ha detto con riferimento alla scelta di ridurre la durata della mobilitazione a 4 ore, sottolineando che però la precettazione resta una scelta sbagliata.

